Treni, molte linee in ritardo per la neve

Una mattina difficile per chi viaggia sui treni: a causa della neve diverse linee segnano ritardo. Si è inoltre verificato un problema per i danni di un veicolo ad un passaggio a livello.

Per essere aggiornati in tempo reale è possibile seguire l’apposita pagina di Trenord.

LAVENO-VARESE-MILANO

Il treno 12018 (VARESE NORD 06:50 – MILANO CADORNA 07:51) viaggia con 15 minuti di ritardo, a causa di danni provocati da un autoveicolo ad un passaggio a livello nella stazione di VENEGONO SUPERIORE-CASTIGLIONE, che ha reso necessario l’intervento delle Autorità competenti.

Possibili ritardi fino a 15 minuti per le conseguenze dei danni, provocati da un autoveicolo, ad un passaggio a livello nella stazione di VENEGONO SUPERIORE-CASTIGLIONE.

LUINO-GALLARATE-MALPENSA

Il treno 20300 (GALLARATE 06:08 – LUINO 07:02) è partito e viaggia con 39 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

DOMODOSSOLA-GALALRATE-MILANO

Aggiornamento: il treno 2142 (MILANO CENTRALE 07:29 – DOMODOSSOLA 09:07) è partito con 10 minuti di ritardo, a causa di un guasto al treno.

A causa dei danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche agli impianti di circolazione, sono possibili cancellazioni, variazioni e ritardi.

Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione.