Concerto omaggio a De Andrè

“Col timore di far troppo forte”. Sarà questo l’approccio che caratterizzerà l’omaggio a Fabrizio De André da parte del cantautore Gio Bressanelli che, con il rispetto che è dovuto nell’eseguire alcune tra le pagine più significative della discografia dell’artista genovese, non mancherà di proporsi in maniera originale e personale. Nella scaletta, almeno una canzone per ognuno degli album registrati dal Maestro.

Negli anni, Bressanelli ha suonato e condiviso il palco con Lucio Violino Fabbri, Davide Van De Sfroos, Giorgio Cordini, Giovanna Marini, Mario Mantovani, Mario Piacentini. Ha al suo attivo sei album di canzoni originali. I suoi spettacoli dedicati a De André sono stati presentati in importanti teatri italiani.

La proposta è di Instabile Quick, all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo, sabato 13 gennaio 2018