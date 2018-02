Al Periferico in scena “Il custode” di Pinter

Sabato 24 febbraio sarà in scena presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia “Il custode”, un classico del teatro del Novecento, scritto nel 1959 dal drammaturgo inglese Harold Pinter (1930-2008), vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2005.

L’opera è prodotta da PACTA. dei Teatri, ed è diretta da Riccardo Magherini, che è anche uno dei tre interpreti, insieme a Fabio Banfo e Antonio Rosti. I fratelli Mik e Aston vivono in una squallida stanza in un quartiere suburbano fatiscente, legati tra di loro più dall’impossibilità di costruirsi una vita migliore che dal loro legame di sangue. Ai due si aggiunge Davis, un vagabondo raccolto da Aston. Nessuno dei tre sente come proprio il luogo in cui si trova, ma nessuno ha possibilità di scelta.

Lo spazio fisico della stanza è incastonato in un “non luogo” che lo circonda e che aiuta a evidenziare l’idea di trovarsi davanti ad un gioco senza vincitori, che i due fratelli allestiscono a ripetizione. Tutto è fermo ed immutevole. Dallo spazio che circonda la stanza provengono i suoni del mondo trasformati in note dal musicista Maurizio Pisati. Il testo è asciutto ed incalzante, anche grazie alla traduzione, fedele all’originale, appositamente realizzata da Alessandra Serra.

“Il custode (PACTA. dei Teatri)” di Harold Pinter,

regia Riccardo Magherini con Fabio Banfo, Riccardo Magherini, Antonio Rosti.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4.

Orario spettacoli: sabato ore 21.00. Biglietti: 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it.

Prima di ogni rappresentazione, dalle ore 19:00, presso l’Angolo dei Sapori, sarà possibile degustare un buffet con prodotti tipici al prezzo di 5/10 euro. Prenotazioni 3467331754.