Anna Nogara legge Jack Kerouac

Domenica 4 febbraio 2018, alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, si tiene il primo appuntamento con Ad alta voce. Kerouac letto dai grandi attori, un nuovo ciclo di eventi collaterali che accompagna la mostra Kerouac. Beat Painting, aperta fino al 22 aprile 2018.

Protagonista della serata sarà Anna Nogara, attrice teatrale e cantante della Scuola del Piccolo, che ha legato il suo nome a quello di alcuni spettacoli diretti, tra gli altri, da Giorgio Strehler e Luca Ronconi, che leggerà alcuni brani tratti dai romanzi e dalle poesie di Jack Kerouac.

Anna Nogara, milanese, si è formata al Piccolo Teatro. Ha recitato in Italia e in Francia in spettacoli di O’Neill, Goldoni, Seghers, Adamov. Goethe, Ariosto, Kleist, Eschilo, Campanile, Weaver, Isgrò, Wedekind, Cecov, Shakespeare, Agata Chiristie, Pinter, Semprun, Tondelli, Tadini e con i registi Puecher, Strehler, Grueber, Ronconi, Crivelli, Bayen, Engel, Benmussa, Cecchi, Maccarinelli, Shammah. Ha recitato e/o cantato in spettacoli musicali e concerti di Weill, Berio, Negri, Schumann, Strawinsky, Hayden, Debussy, Saint Saens, Lolini, Battistelli, Fedele, Solbiati, Maderna, Di Bari, Bizet, Prokofiev.

Si è dedicata anche alla regia mettendo in scena e interpretando Medea Material di H. Mueller, Not I di Beckett, Altrove di E. Jandl, Il racconto dell’incendio di via Keplero di Gadda, Piacere diVino di J. P. Coffe, I segreti di Milano di G. Testori.

Più recentemente ha privilegiato le letture di grandi testi letterari, per lo più in spazi extra teatrali, musei e università: romanzi di Manzoni, Tolstoi, Flaubert, Tommasi di Lampedusa, Cleland, Romano, così come racconti di Bachmann, Gadda, Brodsky, Testori, Gogol, Singer, poesie di Porta, Tessa, Szymborska, Carducci, Raboni e 6 incontri di poesia italiana del ’900, oltre a numerose letture di presentazione di libri.

Ingresso gratuito

Mostra

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

Fino al 22 aprile 2018

Orari. Lunedì chiuso, Martedì-venerdì, 9.30|12.30 – 14.30|18.30, Sabato e domenica, 11.00|19.00

E’ possibile visitare la mostra anche il lunedì e dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 solo su prenotazione: Tel. +39 0331 706091 – progettispeciali@museomaga.it; +39 0331 706031 – mostre@museomaga.it