Giuseppe Verdi al conservatorio di Gallarate

Nella giornata di giovedì il Conservatorio Puccini di Gallarate ha avuto la visita di un ospite davvero inconsueto: niente meno che Giuseppe Verdi, magistralmente interpretato dall’attore Massimiliano Finazzer Flory, che in uno splendido monologo ha ripercorso la vita del grande compositore italiano, nello spettacolo intitolato “Verdi legge Verdi” (foto: Andrea Visalli).

L’illusione era perfetta: sembrava che il Maestro fosse presente in persona, mentre la bravissima pianista Yuna Saito sottolineava i passaggi salienti con brani musicali, in un dialogo fatto di parole e musica con l’attore.

Sotto gli occhi del pubblico, del direttore Sergio Gianzini e del Presidente del Consevatorio Saverio Borrelli, Verdi ha raccontato la propria carriera musicale, e personale, con la grinta della gioventù, che si è via via trasformata nella pacatezza dell’età anziana.

Monologo decisamente brillante, che ha saputo alternare momenti di serietà, di ironia e di commozione, come quando parlava della fondazione della sua celebre casa di riposo per musicisti, a Milano. Il tutto in una particolare atmosfera, che con un sapiente uso delle luci ha contribuito a suggerire l’idea del tempo che fu.

Un lungo applausi, meritatissimo, ha accompagnato il termine della performance.