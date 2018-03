Canapa Light e Cannabis Light, scopriamo le differenze

Hic Sunt Leones, era la scritta che appariva sulle mappe antiche ad indicare la terra di nessuno, il limite dello spazio conosciuto dall’uomo nei territori d’ Africa. Oltre c’erano i “leoni”, il pericolo. Metafora millenaria del connubio paura e curiosità delle nuove scoperte. Sembra proprio che gli italiani non abbiano però avuto alcuna paura ma molta curiosità in merito alla Cannabis Legale Light. Una scoperta che ha portato nuova luce e attenzione verso una pianta millenaria e dai molteplici impieghi, la Canapa. Ecco allora che se era già chiaro a tutti che la Canapa Light venduta come infiorescenze ricche di sapori e aromi stava diventando un trend della società contemporanea, una nuova abitudine di consumo, non da meno gli italiani si stanno interessando anche degli altri prodotti collegati alla Canapa perlopiù quelli con elevato tenore di CBD. Prima di parlare degli usi di questo benefico Cannabinoide è meglio presentarlo.

CBD il cannabinoide “buono” della Canapa Light

Il CBD o Cannabidiolo è uno dei circa cento cannabinoidi presenti nella Canapa. Quello che arriva sul mercato e che si ricava dalla pianta viene sempre prodotto dalle coltivazioni indoor o outdoor ma non proviene da piantagioni spontanee perché si tratta di coltivazioni di tipo biologico dunque possibili solo senza uso di pesticidi ed agenti chimici o OGM.

Il CBD è conosciuto, fra le altre cose, per essere l’antagonista del THC (A.K.A. Delta-9-tetraidrocannabinolo) che è il responsabile degli effetti psicotropi della pianta. Antagonista perché il CBD è una sostanza che produce effetti calmanti e rilassanti ma senza sballo. In un fenomeno molto citato in letteratura medica, noto come “effetto entourage”, per intendere quello dei vari cannabinoidi somministrati insieme, è stato dimostrato che il CBD attenua gli effetti psicotropi del THC, insomma sgombera la mente se così si può dire. Ecco per esempio perché il CBD assunto con olio viene usato da chi è in cura con la Cannabis Terapeutica quella, per capirci, che ha un elevato tenore di THC. Ma il CBD si somministra anche con le capsule, le resine e i cristalli. PuntoG è uno dei siti italiani che vantano la più vasta offerta di prodotti al CBD, fra questi, svettano per la loro varietà e qualità, le proposte di Olio al CBD con concentrazione dal 3% al 30%.

Il CBD non si acquista solo nella forma di olio ma anche in creme, pomate, balsami, cristalli e…

PuntoG commercializza oli meno raffinati ed oli dorati: una gamma completa di oli diversi e di marche che soddisfano le esigenze di tutti i potenziali acquirenti. Non sempre però l’olio al CBD è il miglior candidato per una corretta somministrazione. Và da sé che per un uso topico si possono usare creme, balsami e pomate al CBD molto indicate per arrossamenti, screpolature, infiammazioni, dolore, ferite, lacerazioni, ecc. La scelta ottimale dipende sia dalla concentrazione del CBD che dalla sua qualità.

Poi, le ricette tanto degli oli quanto dei preparati solidi, fanno sempre ricorso ad altre sostanze, tipicamente altri cannabinoidi ma anche antiossidanti come gli Omega 3 e gli Omega 6, o diversi tipi di terpeni, ecc.. La notevole variabilità di prezzo dipende da tutte queste caratteristiche che però, poi, producono un diverso effetto sul nostro organismo. Chi usa l’olio lo fa per dormire meglio, o contro i dolori mestruali o per ridurre i casi di attacchi di ansia o epilettici ma lo utilizza anche da chi ha malattie degenerative come il Parkinson o l’Alzheimer ed in molti altri casi che qui non possiamo elencare per ragioni di spazio.

La Cannabis Light legale, oggi la canapa è anche proposta come infiorescenze

Il pubblico dovrebbe fare attenzione al fatto che il mercato è libero dunque questo produce effetti positivi ma anche negativi. La Cannabis Light è legale ed è venduta fuori dal circuito delle farmacie perché non è un medicinale. Però non tutte le varietà che si trovano sul mercato sono uguali. La Canapa Legale Light di qualità riguarda infiorescenze ad alto contenuto di CBD (con concentrazione che può superare il 20/25%). Varietà simili si trovano nell’offerta di Cannabis Light ricavate dalla Canapa proposte da PuntoG perché l’offerta spazia su marchi noti proprio per queste caratteristiche come Legal Weed e CannaBe. Sono queste le richieste che svettano ai primi posti tra quelle formulate dal consumatore attento. Infiorescenze che provengono da coltivazioni di canapa industriale certificata e curata a regime biologico.

Ogni acquisto su PuntoG si declina anche in alcune ulteriori vantaggi. Prima di tutto si invita il pubblico a scoprire i Kit Convenienza che abbinano, per esempio, un tris di Cannabis Light o le Cannabis con vaporizzatori o con altri dispositivi. Lo scopo è quello di proporre un'offerta di qualità ma anche articolata sul piano esperienziale facendo al contempo un prezzo convenienza per facilitare chi vuole avere un "di più".