Escursione in Valle Onsernone

Domenica 22 luglio il CAI Luino propone un’escursione ad anello in Ticino, nell’alta Valle Onsernone, con meta l’Alpe della Bassa 1744m, un promontorio sottostante l’omonimo pizzo dal quale si gode un’ottima vista sulla valle di Vergeletto e sulle montagne circostanti., e l’alpe di Bietri 1687m. Pur essendo sul versante onsernonese appartiene al Patriziato di Lodano attualmente l’alpeggio non viene più caricato ma è meta per molte escursioni. Da Gresso si raggiunge tramite il sentiero che sale lungo il costone boscoso offrendo ottimi punti panoramici su vallate e pareti circostanti.

Itinerario Vergeletto 910 m – Gresso 999m – Pian della Crosa 1370m – Alpe Bassa 1744m – bivio Alpe del Lago 1844m – Alpe di Bietri 1687m – Monte 1426m – Gresso – Vergeletto.

Tempo escursione h 6 – Dislivello totale:1100 m – Difficoltà T2

Accompagnatori Diego e Gianni

Programma

Ore 6.40 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 6.45 Partenza con mezzi propri per Vergelletto – non serve bollino autostrada

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it