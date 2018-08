12 settembre: si torna in classe

Vacanze addio. Mancano ormai pochi giorni al suono della campanella nelle scuole. Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto il prossimo calendario scolastico che parte sin dal 5 settembre per tutti gli studenti della provincia di Bolzano. Primi a iniziare e ultimi a finire ( il 14 giugno).

Nelle altre regioni l’avvio sarà scaglionato, come sempre: il 10 settembre riaprono le aule di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Gli studenti lombardi riprendono il 12 insieme ai ragazzi di Campania, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e provincia di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti pugliesi il cui anno scolastico inizia il 20 settembre.

Le lezioni finiranno, per gli studenti lombardi, l’8 giugno. Anche in questo caso, però, la chiusura è differenziata con l’Emilia che conclude il 7 mentre la Liguria l’11 e Basilicata, Puglia, Friuli e Valle d’Aosta il 12 giugno.

Le vacanze stabilite da Regione Lombardia saranno quelle tradizionali: dal 23 dicembre al 5 gennaio a Natale, dal 18 al 24 aprile per Pasqua ( ma si annunciano già ponti per agganciare il 25 aprile che cade di giovedì) più i giorni di carnevale: 3 e 4 marzo per i comuni di rito romano e 8 e 9 marzo per quelli di rito ambrosiano.

L’Esame di Maturità, che sarà riformati, partirà con la prova di italiano il 19 giugno. Gli esami conclusivi del ciclo primario ( terza media) dovranno svolgersi in modo da completare tutte le operazioni entro il 30 giugno.

Le prove scritte a carattere nazionale Invalsi si dovranno tenere per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, tra il primo e il 18 aprile 2019.