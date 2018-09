A8, chiuso lo svincolo di Legnano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne: sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Varese, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 1 alle ore 05:00 di giovedì 4 ottobre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza, al km 17+500; sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castronno, per chi proviene da Milano, per una otte, dalle ore 22:00 di martedì 2 alle ore 05:00 di mercoledì 3 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada Buguggiate, al km 42+000 o allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+000; sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e Gallarate, verso Milano, per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 5 alle ore 06:00 di sabato 6 ottobre.

In alternativa dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, si dovrà percorrere, per circa 4 km, la SP341 in direzione di Gallarate, con rientro sulla A8 dalla stazione autostradale di Gallarate;

-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 5 alle ore 06:00 di sabato 6 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico o allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500 della A8 Milano-Varese;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Legnano, per chi proviene da Varese, per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 5 alle ore 05:00 di sabato 6 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 17+500.