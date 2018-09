Al via il corso per diventare volontari della Croce Rossa

Il comitato della Croce Rossa di Varese organizza un nuovo corso per diventare volontario. L’appuntamento per conoscere cosa si fa nel mondo delle ambulanze è il 20 settembre nella sede di via Henry Dunant 2 a Varese o il 26 di settembre nella sede di via del Carso 29 a Tradate.

“Ogni esperienza, nella vita, è come un viaggio -spiegano dal comitato varesino-. Quando parti hai delle aspettative su ciò che potrai vedere, sulle persone che incontrerai, sui panorami che riempiranno i tuoi occhi. Eppure viaggiare è molto più di questo, viaggiare ci lascia dei segni tangibili e meravigliosi. Entrare a far parte di Croce Rossa è così: si comincia con delle aspettative, ma una volta entrati si scopre che c’è molto, molto di più”.

Tutte le info si possono trovare sul sito della CRI Varese (segui il link qui) o sulla pagina Facebook.