Al via da lunedì 1° ottobre il Censimento permanente Istat

Al via da lunedì 1° ottobre il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat. Per la prima volta l’Istituto nazionale di statistica rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Anche il comune di Varese sarà interessato dal censimento ma solo un campione delle famiglie varesine sarà coinvolto attraverso due tipologie di rilevazioni: la prima è quella detta Areale, che riguarderà specifici indirizzi individuati dall’ISTAT. In questo caso le famiglie riceveranno la visita a casa di un rilevatore che dovrà esibire un tesserino di riconoscimento con nome e fotografia e consegnare una lettera di presentazione dell’indagine. Il rilevatore effettuerà l’intervista ai componenti del nucleo famigliare inserendo direttamente le informazioni su un pc portatile.

La seconda tipologia invece sarà “da Lista”, in questo caso l’Istat ha estratto dalle liste anagrafiche del Comune un campione di famiglie che riceveranno una lettera con le credenziali per procedere alla compilazione online del questionario.

Il Censimento permanente della popolazione rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta e tutte le informazioni raccolte sono garantite dalla legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza.

Per maggiori informazioni cliccate qui.