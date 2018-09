Bimba investita, arriva l’elisoccorso

Una bimba di 2 anni è stata investita in via Matteotti a Cadrezzate nella serata di giovedì 6 settembre. (immagine di repertorio)

È successo intorno alle 18.30. Subito sono scattati i soccorsi, con un’ambulanza inviata sul posto da Angera mentre da Milano si è sollevato l’elicottero di Areu (il mezzo in forza a Como era impegnato in un altro soccorso ad Olgiate Olona che, anche in questo caso, coinvolgeva bambini).

La piccola non sarebbe in gravi condizioni ma è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Niguarda in codice giallo. La dinamica non è ancora chiara. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.