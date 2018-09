BimbInzoli chiude la stagione festeggiando i nonni

Si chiude domenica 30 settembre la stagione estiva di BimbInzoli con un’intera giornata dedicata ai nonni e ai loro nipotini, fatta di laboratori creativi, contatto diretto con gli animali della fattoria, tanti giochi e un tocco di magia.

Si intola non a caso “NonnInzoli” la giornata di festa promossa dalla cooperativa Baobab in collaborazione con il Comune di Tradate e che impegnerà il parco in una festa no-stop dalle 10 del mattino sino alle 10 di sera.

Ad accogliere i bambini e le loro famiglie sin dal mattino, oltre ai gonfiabili Businelli e allo spazio Truccabimbi, ci saranno gli animali della fattoraia del micronido “La casa degli asinelli”, con il galletto Poppy, le tartarughe Remì e Casper e il cane Siri.

Si svolgeranno invece nel pomeriggio i laboratori creativi dedicati alla festa dei nonni. A partire dalle 14.30 il laboratorio “Power Nonni” condotto dali operatori della cooperativa sociale Arca, segito da “Taglio, coloro, incollo!”, dalle ore 16, per realizzatre una cornice per i nonni (ciascun bambino è invitato a portare la foto che intende incorniciare.

Da non perdere il momento dedicato alla meraviglia con lo spettacolo del mago Andreas, alle ore 17, che proporrà al pubblico un domino speciale fatto di carte e magia.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita e per tutta la giornata è garantita la presenza di un banco gastronomico (ingresso da via Zara, angolo via Mameli).

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Per info: villainzoli@cooperativabaobab.it