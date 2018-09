Champions, storia di campioni: sveglia Italia

L’ultima storica edizione della Coppa dei Campioni, quando ancora questa era la sua denominazione, fu disputata nel 1992 e rischiava di essere leggendaria per i colori azzurri, o meglio, blucerchiati. La Sampdoria di Vialli e Mancini magistralmente allenata da Boskov si issò fino alla finale, contro il Barcellona: solo una punizione ai tempi supplementari di Koeman pose fine ai sogni di un’intera città, così come di un intero Paese ammaliato da quella meravigliosa favola, purtroppo e per pochissimo non dal lieto fine.

Dalla stagione successiva, si sarebbe chiamata come oggi tutta Europa ed il mondo la conoscono: Champions League. Anche quella volta fu un’italiana ad arrivare in finale, perdendola contro il Marsiglia, fra mille polemiche per una notte restata nella storia del calcio a causa di quello che sarebbe successo di lì a poco al club transalpino, condannato per frode e retrocesso, oltre alla revoca del titolo nazionale l’anno precedente.

Il rapporto fra l’Italia e la Champions League è stato sempre di amore e odio, soprattutto considerando il destino infausto di una Juventus che detiene il record per finali perdute, ben 7, a fronte dei 12 titoli vinti da squadre del nostro Paese, così distribuiti: 7 per il Milan, 3 l’Inter e 2 la Vecchia Signora. È proprio l’Inter l’ultima squadra capace di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, nel 2010, condita da un irripetuto Triplete, tenendo conto dei confini nazionali.

La Juve ha disputato due finali negli ultimi 4 anni, mancando al grande appuntamento da ormai ben 22 anni, quando trionfò ai rigori contro l’Ajax. Pochi due trionfi della Juve a fronte della valanga di Scudetti vinti nella lunga storia della società di Agnelli, a cospetto delle milanesi che pur con un minor numero di partecipazioni nella massima competizione per club sono state capaci di ottimizzare la percentuale di vittorie, soprattutto negli anni ’60 i nerazzurri e negli anni ’90 i rossoneri.

12 trionfi che fino all’inizio del nuovo millennio vedevano l’Italia essere al primo posto per Paesi con titoli in Champions, un numero ampiamente superato dall’egemonia in essere della Spagna nell’ultima decade. Real Madrid e Barcellona hanno portato i successi totali a quota 18, vincendo praticamente tute le edizioni dal 2009 ad oggi, con pochissimi interferenze: 2010 Inter per l’appunto, 2012 Chelsea e 2013 Bayern Monaco. A restare indietro è stata soprattutto l’Inghilterra, alla quale manca il più importante dei titoli da ben 7 anni, quando Di Matteo subentrato in corsa riuscì ad espugnare l’Allianz Arena proprio contro i padroni di casa del Bayern Monaco.

Esplorando il pianeta Champions fra le altre italiane si nota come grande difficoltà ci sia stata nell’imporsi ai massimi livelli. È curioso sapere che la prima squadra italiana della storia giunta all’ultimo atto della Coppa dei Campioni fu la Fiorentina nel 1957, a cospetto di un Real Madrid che proseguiva la marcia verso le 5 coppe consecutive. Dopo di che, nemmeno il Napoli di Maradona riuscì a farsi largo fra le grandi potenze europee, così come le epoche dorate della Lazio di Cragnotti e il Parma di Tanzi. Solo la Roma nell’ultima edizione ha sfiorato il grande colpo, spingendosi fino alle semifinali contro il Liverpool, dopo aver rimontato in modo clamoroso il Barcellona di Messi nel turno precedente.

Con un rimpianto, di quel che sarebbe stato il palmares se il Grande Torino, la squadra più forte del mondo, non si fosse schiantata sulla maledetta Superga.