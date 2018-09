Dibattito e votazione: gli studenti simulano il lavoro legislativo

Smart Cities e digitalizzazione. Che cosa deve fare Regione Lombardia? Il tema è stato affrontato all’interno di “Consilium” l’attività di simulazione dei lavori del consiglio lombardo di FuturaVarese a cui hanno partecipato ragazzi provenienti da tutte le province lombarde.

Quattro le proposte dell’ipotetico articolo 1 con le finalità della legge su cui si sono confrontati gli studenti, divisi in “gruppi politici”. Quanto calcare più o meno la mano sullo sviluppo e la tecnologia, quanto allargare il raggio d’azione alle comunità grandi o piccole, come inserirsi nel contesto socioeconomico delle singole realtà, sono state le alternative proposte ai ragazzi che, dopo aver espresso dubbi e motivazioni, hanno adottato come base di partenza il testo:

« 1. Al fine di sviluppare l’innovazione tecnologica e una crescita sostenibile del territorio, la Regione persegue la semplificazione e la trasformazione digitale dell’amministrazione e dei servizi, quale leva di sviluppo per l’economia e le politiche sociali.

2. La Regione semplifica i procedimenti regionali e delle pubbliche amministrazioni, in ogni campo, attraverso un efficace ed operativo confronto col mondo del lavoro, dell’impresa, e dell’impegno civico.

3. La Regione predispone progetti di valorizzazione della cultura, della mobilità sostenibile e delle politiche ambientali».

Riuniti nella Sala Risorgimento del Museo di Villa Mirabello, i giovani consiglieri hanno studiato, discusso al loro interno per poi esporre la posizione arrivando alla votazione finale, per alzata di mano, per capire quanti “favorevoli”, quanti “contrari” e quanti “astenuti”.

Un esercizio di democrazia ma anche di partecipazione e di conoscenza dei meccanismi della macchina democratica a cui gli studenti si sono appassionati adottando anche la terminologia corretta e formale che impone l’etichetta istituzionale.

