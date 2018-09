Fumo in viale Borri, controlli dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di martedì 11 settembre i vigili del fuoco di Varese hanno effettuato un sopralluogo in viale Borri dopo aver ricevuto una segnalazione sulla fuoriuscita di fumo da un edificio.

Dal comando sono subito accorsi tre mezzi per effettuare l’intervento di verifica. I vigili sono anche saliti sul tetto per controllare l’edificio e mettere in sicurezza l’area.