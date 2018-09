Giochi, fontane e laghetti: 67mila euro per sistemare i parchi della città

Giochi rotti, strutture non più a norma, laghetti stagnanti e fontane fuori uso. Le aree verdi della città hanno bisogno di un abbondante restyling e per questo l’amministrazione ha messo sul piatto 67.000 euro per una lunga serie di interventi di manutenzione straordinaria.

La fetta più grossa è quella che riguarda i giochi nei parchi. Sui 29 presenti in città l’amministrazione ha deciso di intervenire in quelli che presentano le criticità maggiori. Ecco nello specifico cosa si farà e in quale area:

Museo del Tessile – fornitura e posa di altalena in metallo; Parco Milani manutenzione straordinaria sulla torre semplice (attrezzatura con scivolo); Parco Campane – manutenzione straordinaria castello polifunzionale; Parco Mameli – manutenzione straordinaria torre semplice; Parco per la Vita – manutenzione straordinaria castello polifunzionale; Parco Genova – manutenzione straordinaria castello polifunzionale e rimozione e fornitura e posa di altalena doppia in metallo.

Si interverrà anche su alcune pavimentazioni anti-trauma presenti in due parchi della città. Quella del parco Marinai d’Italia sarà sostituita solo in alcune parti più logore mentre quella del Parco Comerio dovrà essere cambiata integralmente per una spesa che, da sola, ammonta a oltre 16.000 euro.

Per gli interventi su fontane e laghetti ci sono a disposizione complessivamente 25.000 euro

Laghetto di Parco Comerio: spurgo tubazione linea aspirazione pompa getto centrale, sostituzione pompa dì ricircolo e fornitura coperchio del filtro seconda pompa di ricircolo, sostituzione quadri elettrici – totale: euro 5.050,00 Laghetto parco Milani: sostituzione di una fontana galleggiante, sistemazione pozzetto contenente il galleggiante – totale: euro 4.050,00 Fontana piazza Garibaldi: sostituzione pompa di tracimazione, realizzazione nuovo scarico troppo pieno, inserimento sensore vento, pulizia e disincrostazione delle pareti in marmo – Totale euro 7.560,00 Fontana piazza San Michele: sostituzione pompa di ricircolo dei getti, sostituzione elettrovalvola di carico, sostituzione pompa dosaggio antialghe, sostituzione pompa filtro sabbia, sostituzione coperchio pozzetto – totale euro 3.430,00 Ruscelli vie San Gregorio e Bossi: sostituzione 2 estrattori d’aria – totale: euro 560,00

Per la vasca di via Fratelli d’Italia e il laghetto di Ugo Foscolo (nella foto in alto) non sono invece previsti lavori. Nella stessa delibera, tra l’altro, sono stati stanziati 32.000 euro per rifare gli arredi di Piazza Santa Maria (leggi qui).