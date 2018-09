La scuola comincia con una novità in mensa

Anno nuovo, gestore nuovo. Con la riapertura della scuola, il Comune di Varese si affida a un nuovo gestore per la ristorazione scolastica comunale.

Salute e confort sono i due principi ispiratori dell’appalto pensato dal Comune per trasformare il pranzo in un momento dal valore educativo e ricreativo garantendo comunque gusto e qualità certificata dall’Ats Insubria.

Sono garantite le diete speciali. Grande attenzione sarà data alla stagionalità e alla variabilità degli alimenti con l’inserimento di alcune giornate di animazione gastronomica che vedranno gli alunni protagonisti anche nelle scelte delle ricette da proporre.

L’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, che questa mattina insieme al sindaco Davide Galimberti ha fatto visita in una scuola materna di Avigno per augurare un buon inizio di anno ai bimbi e alle educatrici, spiega: «L’avvio di un nuovo anno scolastico è carico di aspettative e di emozioni che sempre caratterizzano l’inizio dei nuovi percorsi. In questo periodo l’assessorato ai servizi educativi è in piena attività: i nidi sono funzionanti (da lunedì si riapriranno le iscrizioni suppletive per chi non avesse ancora provveduto), hanno aperto le scuole delle infanzia e a breve cominceranno i servizi relativi alla scuola primaria: pre-scuola, doposcuola e mensa. Per quanto riguarda quest’ultimo servizio, importantissimo per la salute dei nostri piccoli utenti, l’amministrazione comunale metterà in atto importanti novità con l’intento di migliorare sempre di più il servizio e di rendere sia la qualità che il gusto dei pasti il più possibile graditi».

LE SOSTANZIALI INNOVAZIONI CHE I BAMBINI TROVERANNO NELLE MENSE SCOLASTICHE:

BIO e non solo

Grande attenzione è data in prima istanza all’utilizzo di materie prime di grande qualità: tutti gli alimenti utilizzati sono biologici, dop, igp, locali o di filiera corta che portano le mense del Comune di Varese ad avere i requisiti ministeriali per l’attribuzione del certificato di mensa BIO.

Rispetto dell’ambiente

In tutte le nostre mense sono usati piatti di ceramica e bicchieri di vetro, in caso di necessità di monouso si utilizzano solo stoviglie biodegradabili.

Riduzione dei rumori ed efficientamento energetico

Il confort acustico dei refettori e le conseguenti condizioni di benessere per insegnanti e studenti sono tra gli aspetti più importanti per rendere il momento della consumazione del pasto in comunità un momento sereno e piacevole. Nei refettori è prevista la nuova realizzazione di controsoffitti fonoassorbenti mediante pannelli ad elevato assorbimento acustico e per alcuni refettori è anche prevista l’installazione di lampade integrate a LED ad alto risparmio energetico.

In ambito di efficientamento energetico e tutela ambientale è prevista la sostituzione di molte attrezzature di cucina con apparecchiature a minor consumo e migliore efficienza. Nei casi in cui debbano essere utilizzate stoviglie monouso, saranno usate stoviglie a basso impatto ambientale e compostabili. Inoltre si sarà assicurato l’utilizzo di mezzi di trasporto pasti a basso impatto ambientale.

Lotta allo spreco

La mensa è anche un importante momento educativo dove la lotta allo spreco diventa un’occasione importante per aiutare i nostri bambini e ragazzi a ricordare chi è meno fortunato recuperando cibo ancora buono, salvandolo dalla distruzione e distribuendolo a chi ne ha un bisogno vitale conformemente ai principi contenuti nella legge Gadda sullo spreco alimentare . A tal fine sarà incrementata la gestione delle eccedenze alimentari per la donazione di alimenti a soggetti bisognosi del territorio.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

La partecipazione degli utenti al funzionamento del servizio è, come sempre , garantita dalle commissioni mensa di cui i genitori fanno parte, ma da quest’anno partirà una grossa novità. E’ stato costituito un comitato scientifico di cui fanno parte tra gli altri lo chef Sergio Barzetti, il dottor Massimo Agosti, un rappresentante dell’ATS, esperti di discipline connesse all’educazione alimentare; l’intento è quello di rendere sempre più partecipi i genitori delle scelte e dei processi che stanno alla base delle scelte educative, alimentari e organizzative anche allo scopo di aumentare il gradimento del pasto pur rispettandone l’equilibrio nutrizionale. Saranno attivati laboratori sia per gli alunni che per i genitori: lo chef Barzetti ci insegnerà a cucinare sano con gusto e allegria.