Localismo ed euroscetticismo, un summit internazionale al Pirellone

Un vertice internazionale sul futuro dell’Europa dal punto di vista degli euroscettici. Si tratta del summit internazionale sul localismo organizzato al Pirellone (via Filzi 22 a Milano) mercoledì 19 settembre dalle 9 alle 18.

Un incontro che nasce all’interno del Comitato europeo delle regioni, il deputato varesino Matteo Bianchi è tra coloro che hanno tenuto le fila dell’organizzazione, e il gruppo europeo (conservatore ed euroscettico) Ecr.

La giornata di convegno sarà tutta dedicata al futuro europeo con approccio localista. Parleranno politici euroscettici provenienti da Polonia, Slovacchia, Scozia, Ungheria, Olanda, Repubblica Ceca insieme ad esponenti della Lega regionale e varesina.

L’incontro, aperto al pubblico, inizierà alle 9.30 (registrazione tra le 9 e le 9.30). “La scelta di ospitare questo vertice in Italia nasce innanzitutto – spiegano gli organizzatori nella presentazione del summit -, da due fattori decisivi: il doppio Referendum per l’Autonomia, che si è svolto l’anno scorso in Lombardia e in Veneto, e che ha richiamato alle urne milioni di Lombardi e di Veneti. E il risultato politico delle elezioni del 4 marzo 2018, che hanno visto trionfare una proposta politica decisamente indirizzare a modificare lo status quo”.

Tra i protagonisti per la delegazione italiana tanti gli esponenti della Lega di “casa” nostra: il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore all’Autonomia di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Francesca Brianza, il deputato Matteo Bianchi, il Sottosegretario allo Sviluppo economico Dario Galli.

“Le città e le regioni – spiegano gli organizzatori – si trovano ad affrontare sfide più grandi che mai e stanno sviluppando soluzioni innovative per affrontarle. Elementi come la trasformazione digitale creata dalla quarta rivoluzione industriale, l’urbanizzazione in crescita, i cambiamenti climatici, i disastri e l’afflusso di migranti e rifugiati sono tutti avvertiti localmente e si ripercuotono globalmente. In questo quadro le città e le regioni non sono solo responsabili dei due terzi degli investimenti pubblici della UE per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la creazione di posti di lavoro, ma sono anche in prima linea nel rispondere e nello sviluppare soluzioni ai cambiamenti globali”.