“Madri silenziose”, una mostra racconta le donne e la bellezza di duemila anni fa

Un anello, un bracciale o una fusaiola…labili tracce di un mondo che fu. Quale? Il mondo femminile, il mundus muliebris, un mondo silenzioso, popolato da madri, figlie, mogli, schiave che sono passate nella vita troppe volte leggere, evanescenti.

Spesso conosciamo solo i loro nomi, che emergono dalle pagine un po’ sgualcite dei classici, o che dalla fredda lapide funeraria attirano un frettoloso lettore moderno. A parlare, però, ci pensano i loro oggetti: semplici balsamari che contenevano essenze preziose; anelli con castone decorato; pettorali e bracciali in bronzo; specchi lavorati.

Per dare voce a questo mondo nasce il percorso espositivo “Madri silenziose”, organizzato dalla Società degli Studi Patri di Gallarate e il Gruppo Archeologico del Dopolavoro Ferroviario nel suo ventennale di attività, che vuole valorizzare gli oggetti inerenti alla bellezza della donna, dall’abbigliamento ai gioielli. Una passeggiata, insomma, nell’universo femminile.

A partire dalla condizione della donna nell’antichità, il percorso si concentrerà sui tre principali aspetti di cui la donna è protagonista: la cosmesi, i gioielli e, infine, l’abbigliamento.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 22 settembre, nella suggestiva cornice del Museo della Studi Patri di Gallarate, seguita da una performance letteraria degli studenti del Liceo di Viale dei Tigli. Nella stessa occasione verrà presentato uno dei capolavori del percorso, uno specchio etrusco di produzione tarquiniense, recentemente restaurato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Durante il periodo dell’esposizione, sono in programma eventi collaterali, quali laboratori didattici per bambini, organizzati dal Gruppo Archeologico del dopolavoro ferroviario e visite guidate a cura degli studenti del Liceo Viale dei Tigli. Una serie di conferenze con esperti del settore permetterà di approfondire le tematiche del percorso, ad esempio l’uso di unguenti e profumi, o la diffusione di gioielli nell’antico territorio varesino.

«Vi aspettiamo nelle sale del museo, per ascoltare le parole silenziose del passato».

Quando: dal 22 settembre 2018 al 23 dicembre 2018.

Inaugurazione: sabato 22 settembre 2018, ore 16.00

Luogo: Museo della Società gallaratese per gli Studi Patri, Via Borgo antico 4

Ingresso libero