Nature urbane: partono “col botto” le prenotazioni per le visite

E’ cominciata questa mattina la possibilità di prenotare on line le visite alle ville varesine nell’ambito di Nature Urbane, il secondo festival del Paesaggio, e il sito web dedicato è stato “intasato” dalle richieste per più di mezz’ora.

Oltre 2000 richieste solo nella prima mezz’ora dall’apertura delle prenotazioni dedicate alla visite nei parchi delle ville private di Varese hanno creato dei rallentamenti, che si sono però presto risolti.

Un piccolo disagio che è anche un buon segno per la gradita iniziativa che ha già caratterizzato la prima edizione del festival del paesaggio che prenderà il via il 20 settembre a Varese.

Il festival Nature Urbane si svolgerà a Varese dal 20 al 30 settembre.

Sul sito www.natureurbane.it è possibile trovare tutte le informazioni e il programma. La partecipazione a tutti gli eventi di NATURE URBANE e i servizi di trasporto speciali per raggiungere i luoghi del Festival sono gratuiti. Solo per alcuni eventi sarà necessaria la prenotazione su http://www.natureurbane.it/prenotazioni/.

La prenotazione sarà necessaria solo per le visite guidate ai parchi delle ville private e alle ville e ai Giardini pubblici, per i percorsi tra arte e natura, per le attività che si svolgeranno nel sito patrimonio dell’Unesco dell’Isolino Virginia e per le letture al Campo dei Fiori.

Per informazioni sulle prenotazioni:

WELCOME AREA NATURE URBANE

PALAZZO ESTENSE (piano terra, sotto al porticato)

via Sacco n. 5 – Varese

venerdì 14 settembre, dalle 10.00 alle 18.00

sabato 15 settembre, dalle 10.00 alle 18.00

da lunedì 17 a domenica 30 settembre, dalle 10.00 alle 18.00 (tutti i giorni, compresi sabato e domenica)

tel. +39 0332 255281

mail natureurbane@comune.varese.it