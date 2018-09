“Pampam!”, il Lallo show in piazza a Massina di Cislago

Dedicato ai bambini di ogni età lo spettacolo in programma domenica 9 settembre alle ore 17.45 sul sagrato della chiesa di Massina di Cislago per la festa patronale del paese. Il Lallo show presenta”Pampam!”, uno spettacolo comico di teatro, mimo, giocoleria, equilibrismo su corda molle e interazione col pubblico di e con Lorenzo Marchi.

Lallo è un direttore d’orchestra senza musicisti! Respinto da orchestre, conservatori e filamorniche non si arrende, non abbandona la sua vocazione e in ogni luogo, in ogni piazza che visita, cerca di realizzare il suo tanto sognato concerto. Con strumenti forse insoliti e molta collaborazione da parte del pubblico.

Uno spettacolo carico di ritmo, “Pampam!”, dove ciascuno è protagonista, parte del coro e della magia che arriva a sfidare la forza di gravità.