Piatti Freschi, sfuma il sogno di vederla rinascere a Marnate

Marnate saluta definitivamente la Piatti Freschi, azienda che produceva surgelati e piatti pronti nella zona industriale del paese e che impiegava 200 dipendenti, andata a fuoco la mattina del 21 aprile del 2017. Il nuovo impianto di Vercelli assorbirà probabilmente la produzione di Marnate ma saranno molti i lavoratori della zona che perderanno il posto di lavoro a causa della lunga distanza da percorrere per raggiungere il posto di lavoro.

Se la Piatti Freschi ha confermato che non intende licenziare nessuno, giungono voci preoccupanti per quanto riguarda il sistema di trasporto dei lavoratori da Marnate a Vercelli con una navetta e sulla flessibilità di orario fin qui adottata a causa dei problemi logistici.

Il sindaco Marco Scazzosi è dispiaciuto e preoccupato perchè «ci sono nuclei familiari di marnatesi che dipendono da questa azienda perchè ci lavorano marito e moglie e poi perchè era una delle aziende più in salute tra quelle presenti a Marnate. Noi abbiamo fatto ciò che potevamo per aiutare l’azienda a rialzarsi mettendo a disposizione il nostro ufficio tecnico a favore di una ripartenza veloce». Proprio poco prima dell’incendio lo stesso sindaco aveva partecipato ad un incontro con la dirigenza che aveva presentato risultati che confermavano la crescita del gruppo e dello stabilimento di Marnate.

Nonostante le promesse da parte del direttore generale di Piatti Freschi Italia, Stefano Maza, che aveva assicurato la ricostruzione e la ripartenza della produzione a Marnate, questo non è avvenuto mentre è ancora in forse la permanenza dello spaccio che non era stato toccato dal rogo. Scazzosi spera, almeno, nella possibilità che riparta l’attività logistica ma per il momento nell’area da 8 mila metri quadri colpita dal maxi-incendio è stata fatta solo la bonifica. Giovedì ci sarà un incontro tra azienda e sindacati per fare il punto della situazione.