Prevenzione, al via la tre giorni della Croce Rossa

È iniziata oggi e durerà fino a domenica 30 settembre, l’iniziativa “Prevenzione il cuore della vita” organizzata da Croce Rossa Milano in Piazza Beccaria in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

Una vera e propria cittadella della salute di 250 mq, accessibile dalle ore 10 alle 19, dove tutti possono sottoporsi a un percorso di screening gratuito, effettuando test e analisi cliniche sotto la guida di medici e infermieri (esami rapidi del sangue, misurazione della pressione arteriosa e della saturazione periferica di ossigeno, elettrocardiogramma ecc.) finalizzati a individuare i fattori di rischio delle patologie cardiovascolari e a correggere stili di vita errati.

Presso uno speciale corner denominato “Il medico risponde”, poi, in quattro appuntamenti distribuiti tra sabato 29 e domenica 30 è possibile confrontarsi direttamente con cardiologi esperti su diversi temi, come i comportamenti da tenere in caso di dolore toracico sospetto e le terapie ottimali e più innovative per la cura delle patologie cardiache.

Chi lo desidera, inoltre, può compiere un “viaggio” all’interno del cuore umano grazie a un’esperienza di realtà aumentata tramite speciali occhiali 3D e l’app Insight Heart.

Anche i bambini, infine, hanno uno spazio loro dedicato, in modo da consentire ai genitori di svolgere in tranquillità i test medici. Sono infatti previsti giochi e laboratori di primo soccorso per insegnare ai più piccoli come riconoscere eventuali situazioni di pericolo e come intervenire.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità dei volontari di Croce Rossa Milano – tra cui medici e Crocerossine – alla quale si aggiunge la preziosa collaborazione volontaria dei dipendenti di Medtronic e dei medici delle società scientifiche partner della manifestazione (SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, SICI-GISE – Società Italiana di Cardiologia Interventistica e SItI – Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica).

Con circa 240.000 decessi annui (ultimo dato Istat 2015) in Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte.

Con un’incidenza di 3 morti ogni 1.000 abitanti, nello stesso anno, sul solo territorio milanese i decessi per problemi cardiovascolari sono stati circa 9.900 (9.898)