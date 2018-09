“Prove aperte” per conoscere il Coro La Brughiera

Riprende la stagione corale con il coro “La Brughiera” di Casorate Sempione e per l’occasione le prove diventano aperte. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori in previsione della stagione concertistica 2018 – 2019 del Coro “La Brughiera” di Casorate Sempione.

Con grande passione e con tanta voglia di continuare a far sognare intere generazioni con la tradizione del canto popolare, “La Brughiera” invita tutti al primo appuntamento di una lunga serie, che si terrà sabato 29 settembre a Gallarate, al Teatro del Popolo in Via Palestro (ingresso libero), in occasione della V rassegna corale “i due Galli”, dove si esibirà insieme ad altri due cori.

Ma gli appuntamenti canori non sono finiti qui, anzi, si susseguono repentinamente e armoniosamente come le note di un pentagramma e sono disponibili sul sito internet ufficiale www.corolabrughiera.it dove potrete ascoltare anche i loro meravigliosi canti legati alla tradizione, agli amori, alla montagna, alla guerra e molto altro ancora.

Si specifica che la realtà corale ovviamente non è una prerogativa per chi già sa cantare, infatti il coro valuta continuamente inserimenti di nuovi coristi, insegnando passo dopo passo le tecniche della bellissima arte non solo del cantare, ma soprattutto del cantare insieme.

Sul tema appunto lo stesso coro aprirà le porte delle sue prove nelle serate del 21 e 28 settembre, ore 21:15 presso la propria sede a Casorate Sempione, Via de Amicis 9 (centro anziani “La Riviscera”), per chi volesse mettersi in gioco e provare l’esperienza del canto corale, o anche solo per curiosare e capire come nasce e si prepara un canto, il coro sarà a completa disposizione.

Ma come nasce l’attività del coro “La Brughiera”?

ll coro nasce nel 1976 a Casorate Sempione, nella terra di “brughiera” appunto, dalla quale prende origine il suo stesso nome. La storia e l’attività musicale del coro sono ricche di soddisfazioni e successi: concerti, partecipazioni a rassegne, registrazioni e concorsi, nei quali ha dimostrato preparazione e voglia di esprimere, attraverso i canti, la bellezza e la ricchezza delle tradizioni popolari. I brani in repertorio, composti, arrangiati o armonizzati dagli autori più noti, privilegiano la sonorità ed il messaggio, sempre ricco di umanità, che essi trasmettono all’ascoltatore.

Il coro La Brughiera ha anche inciso due dischi: “La brughiera canta” e “La nostra Brughiera” e un CD intitolato “Canti in brüghera”.

Persistendo la volontà ed il desiderio di cantare nonostante il trascorrere degli anni, rimanendo i coristi storici e con l’apporto di un buon numero di giovani e di nuove voci il coro ha arricchito progressivamente il proprio repertorio con altri brani, pur mantenendo intatto il suo spirito popolare.

Dal desiderio di rinnovare, percorrendo la via della tradizione canora, nasce, nella primavera del 2010, il nuovo CD “colori di brughiera”, che imprime le immagini sonore e visive di un pezzo della nostra terra. Nell’ottobre 2010 il Coro ha ottenuto un risultato di prestigio, classificandosi al 2° posto nel 7° Concorso Nazionale Città di Biella. Nell’ottobre 2012 il Coro ha ribadito lo stesso prestigioso risultato, classificandosi ancora al 2° posto nel 8° Concorso Nazionale di Cori “Città di Biella” – Categoria Cori Popolari Maschili.

Per maggiori informazioni o se siete interessati ad entrare a far parte del coro, contattatelo attraverso i riferimenti che trovate sul

sito ufficiale: www.corolabrughiera.it.

Facebook: www.facebook.com/corolabrughiera/?fref=ts