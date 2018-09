Pubblicità e tabacchi, due appuntamenti a MalpensaFiere

Altri giorni densi di attività a MalpensaFiere. Il Centro Espositivo Polifuzionale di Busto Arsizio ospita domani, giovedì 13 settembre, Promoroad Show, fiera dedicata ai produttori e distributori di articoli pubblicitari e promozionali.

Nella giornata di domenica 16 settembre, invece, è in programma “T2000 in Tour”, salone dei prodotti e dei servizi per la tabaccheria. Due appuntamenti di grande rilievo per tutti gli operatori dei rispettivi settori.