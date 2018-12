Rimessi a nuovo due luoghi storici del paese

Sabato 8 settembre 2018 alle ore 11 saranno inaugurati i lavori che hanno ridisegnato il Monumento ai Caduti riposizionato e la sistemazione dell’area attorno alla ex Canonica di Maccagno superiore, in Piazza Vittorio Veneto.

Giunge così a conclusione una vicenda iniziata nel 2014, con l’arretramento ricavato all’abbattimento di una porzione dell’edificio che ospitò la ex Canonica e il superamento della strozzatura della SS. 394 che Anas mise in carico al Comune, all’interno del progetto per i lavori di ammodernamento della medesima arteria stradale tra Colmegna e Maccagno.

In quell’occasione, la Sovrintendenza autorizzò l’intervento a condizione di ridisegnare completamente l’accesso pedonale alla Chiesa di S. Materno, per il tramite di una scalinata e di un percorso per persone diversamente abili. E così è stato: finalmente ora potrà tornare alla pubblica fruizione un angolo del paese che per secoli restò rinchiuso tra le mura di una proprietà privata.

Particolare la storia dell’immobile, che l’allora Comune di Maccagno nel 1965 cedette gratuitamente (tra mille mal di pancia e con una votazione ottenuta per il rotto della cuffia) alla Parrocchia per sgravarsi dalla ingenti spese di gestione e che lo stesso nel 2008 ricomprò per 400 mila Euro.

I lavori del primo lotto sono assommati a oltre 350 mila euro, mentre quelli attuali sono costati 240 mila euro. L’intero comparto è stato progettato dallo Studio Biason di Luino e realizzato dalla medesima impresa, la Ditta Micheli di Besozzo (Varese).

All’interno del percorso pedonale sono stati collocati cinque pannelli in bassorilievo che ricordano diverse vicende delle due grandi guerre del ‘900 e realizzati nel 1976 da Mario Catenazzi, quando fu posizionata la statua che ancora oggi campeggia sul Monumento.

Quei bassorilievi, duramente provati dagli agenti atmosferici, oggi sono stati recuperati in tutta la loro bellezza da Marco Catenazzi, figlio di Mario e restauratore professionista.

Alla cerimonia sono stati invitati i comandanti locali delle Forze dell’Ordine e gli Alpini della Sezione di Luino. Oltre ad alcuni Sindaci della zona, hanno assicurato la loro presenza rappresentanti della Provincia di Varese con il Vicepresidente Marco Magrini e dal Senatore varesino Alessandro Alfieri.

Altro rappresentanti delle Istituzioni repubblicane, ricevuto l’invito, faranno avere un messaggio di partecipazione alla manifestazione.

«Un passo importante per me e per l’Amministrazione che ho l’onore di guidare», dice il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera.

«Con il recupero dell’area della ex Canonica di Maccagno Superiore diamo un nuovo segno importante nell’ottica di voler contribuire a rendere questo paese sempre più bello e sempre più capace di attirare nuovi interessi».