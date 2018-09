Riprendono le attività didattiche dell’Unitre

Stanno riprendendo le attività didattiche e culturali di UNITRE sede di Tradate, per la stagione 2018/2019, con la distribuzione dei libretti di presentazione del programma dei corsi e l’apertura delle iscrizioni all’associazione. La distribuzione dei libretti è partita nei giorni 13 e 14 settembre ma i corsi sono già stati pubblicati sul sito e sulla pagina Facebook (Unitre Tradate).

Le iscrizioni ai corsi si apriranno dal 17 settembre e quest’anno ci sarà la novità della possibilità di iscrizione on-line sul sito dell’associazione (www.unitretradate.it); questo per venire incontro alle numerose richieste, evitare le lunghe code dei primi giorni, dare possibilità anche a chi non può intervenire di persona. Le attività didattiche sono previste a partire dall’inizio di ottobre e si protrarranno fino al mese di maggio 2019, in accordo al calendario pubblicato.

Nel panorama di 149 corsi, ne sono presenti 49 di Cultura generale, 14 di Informatica, 30 di Lingue Straniere, 30 di Attività motorie, 26 Laboratori pratici.

Diversi corsi hanno visto nel passato esaurirsi i posti disponibili in pochi giorni, segno che gli argomenti proposti trovano un riscontro molto positivo tra gli Associati. L’associazione invita «pertanto tutti coloro che fossero interessati a formalizzare tempestivamente la loro adesione prima dell’esaurimento delle disponibilità. Il giorno 17 ottobre alle ore 21 si terrà in Villa Truffini la consueta Inaugurazione dell’Anno Accademico, aperta agli Associati ma anche ad amici e simpatizzanti, per un momento di ritrovato spirito comunitario e occasione di interscambio di informazioni e pareri».