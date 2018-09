Sport e cultura, un percorso che porta lontano

Venerdì 8 settembre il Dott. Massimo Giuliani, Pedagogista e l’arch. Carmen Sansonetti, neo Referenti FIEFS hanno partecipato su invito del Presidente Nazionale Prof. Giuseppe Cindolo già atleta olimpionico, nonché maratoneta titolato Europeo ed Italiano, ad una riunione conoscitiva volta all’implementazione di nuovi percorsi e progettualità per la Lombardia in ambito Federale.

L’accoglienza è stata enfatizzata da un gruppo dirigente strepitoso e culturalmente illuminato nonché contestualmente umile ed accogliente tanto che la stessa Prof. Olga Cicognani (docente presso l’Università degli Studi di Bologna Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze motorie) e Responsabile del Centro studi e documentazione, Biblioteca Sportiva – Centro Studi per Educazione Fisica (C.S.E.F.) ci ha fatto gli onori di casa “prendendoci per mano” al fine di illustrarci uno scrigno letterario prezioso come la biblioteca dedicata allo sport, tra le principali a livello europeo.

Questa favolosa biblioteca della FIEFS aperta a tutti gli studenti ed interessati studiosi del settore è ospitata nel moderno e luminoso Palazzo CONI Regionale dell’Emilia Romagna.

Da questo incontro la Lombardia beneficerà a breve di una struttura grintosa, produttiva ed innovativa capace di rigenerare una rete scolastico/universitaria/sportiva volta a portare valore aggiunto agli stakeholder e dialogante nelle varie progettualità che coinvolgono in particolare le facoltà di Scienze Motorie ed i Licei Sportivi altre alle realtà associazionistiche del mondo dello sport federale e di ente.

Carmen e Massimo assieme alla dirigenza nazionale FIEFS si sono già attivati in Brescia con l’Assessora Roberta Morelli del Comune omonimo, sensibile alla salvaguardia ed al benessere dei propri cittadini supportando il messaggio tratto dalle linee guida Federali in vari corsi già attivi sul territorio.