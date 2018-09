Torna anche a Gallarate “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia. L’appuntamento di quest’anno saranno i giorni 28, 29 e 30 settembre per rimuovere dagli spazi pubblici i rifiuti abbandonati, dalle strade, ai parchi e ai corsi d’acqua.

«L’appello è rivolto a tutti, giovani, meno giovani e anziani, scolaresche ed amministratori, tutti uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio» dice Francesco Torreggiani, presidente del Circolo cittadino di Legambiente. «E non solo in questi tre giorni, ma in tutti i giorni dell’anno. Facciamoci carico della plastica e delle cartacce gettate sotto casa o nel parco che abitualmente frequentiamo: il territorio è nostro, prendiamocene cura».

In quest’ottica, qualche giorno fa, una delegazione di Legambiente ha incontrato il dott. Petrone, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, e l’ing. Altieri, Dirigente Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Cimiteri. «L’intento era di sollecitare l’interesse almeno verso alcuni argomenti che ci stanno a cuore e che da anni riproponiamo all’attenzione delle Amministrazioni comunali. Perché sono stati abbattuti così tanti alberi? Esiste un piano cittadino per mettere a dimora nuove piante? Cosa ne è dell’obbligo legislativo un albero per ogni nato? Si sta davvero pensando di crescere il chilometraggio delle piste ciclabili? Ci sono incentivi comunali per auto, moto e bici elettriche? Quando saranno operative in città le prime colonnine per la ricarica elettrica?».

«Si è così saputo che entro fine anno le prime due colonnine di ricarica elettrica a disposizione di tutti saranno finalmente attive presso la stazione ferroviaria. E questa è stata l’unica risposta certa e concreta. Quanto agli incentivi, l’Amministrazione non ci ha neppure pensato, ma forse accetterà il consiglio di Legambiente: rendere almeno gratuiti i posteggi a pagamento».

Altro fronte appunto quello degli alberi in città, sollevato già in estate con il “caso” di via Padre Lega, dove tutti gli alberi sono stati abbattuti (e saranno sostituiti solo in minima parte). «Il Comune sta poi provvedendo ad incaricare l’agronomo della città, il cui nome non è ancora noto» spiega ancora Torregiani. «Sarà il responsabile della qualità del verde di Gallarate e potrà presentare un piano vero e proprio. Ma questo piano, ad oggi, non esiste». Legambiente ricorda di aver «inviato al Comune l’elenco dei viali con vistose mancanze di alberi»: «pare che l’intenzione dell’Amministrazione sia quella di chiudere i buchi, come pure di mettere a dimora gli alberi dei nuovi nati, che presentano però il rischio di far crescere un bosco inappropriato in città. In attesa di veder realizzate le buone promesse, chiediamo ai gallaratesi di comunicare eventuali idee e suggerimenti al Comune, senza perdere di vista gli obiettivi di noi tutti: pensare in verde e scegliere la città pulita».

Ultimo punto, le ciclabili, con un vecchio progetto che sta a cuore a Legambiente, quello cioè di rendere ciclabili le sponde dei corsi d’acqua che innervano la città. «Riguardo alla riqualificazione delle sponde dei torrenti Arno e Sorgiorile con piste ciclabili e pedonali, l’assessore Petrone pensa positivo. Tutte le richieste, le osservazioni ed i progetti presentati negli anni scorsi da Legambiente sono condivisibili. In particolare l’ing. Altieri ha dimostrato di conoscere benissimo le sponde dei nostri torrenti e le criticità che rendono impossibile il passaggio dei cittadini presso i corsi d’acqua. Conoscere vuol dire essere a metà dell’opera e noi auspichiamo che l’Opera Magna, l’elemento distintivo e qualificante della nostra città, sarà realizzato durante il corso del 2019».