A tu per tu con gli alberi del Parco Groane

E’ già fissata la prima serata naturalistica post-estiva organizzata dal Gruppo Natura delle GEV del Parco Groane. La data prescelta è martedì 18 settembre e per l’occasione sarà presentato il libro di Gianluca Borroni “Chiama gli alberi per nome”.

Ecco una breve presentazione dell’evento durante il quale sarà possibile acquistare le copie dell’opera edita da Macchione.

CHIAMA GLI ALBERI PER NOME

A tu per tu con gli Alberi per conoscerli, apprezzarli e chiamarli col loro vero nome.

Gianluca Borroni, Manager, Formatore, Consulente finanziario, da circa 30 anni nella stessa azienda, una grande banca italiana, è da sempre appassionato di tutto ciò che è vegetale. Da ragazzino collezionava foglie essiccate, invece delle figurine dei calciatori, e studiava botanica sistematica e morfologica piuttosto che la formazione della squadra del cuore. Appassionato orticoltore, collezionista di cactacee, cercatore di funghi e grande “amico degli alberi”, combatte una battaglia personale: far conoscere l’importanza degli alberi, svelarne i loro segreti e cercare di insegnare il loro nome. “Per entrare in sintonia con loro occorre attenzione, pazienza, rispetto, ma anche conoscenza. Non puoi sbagliare il nome di un albero. E non puoi chiamarlo semplicemente albero”.

Appuntamento alle ore 21 presso il Centro Parco Polveriera a Solaro. Ingresso libero.