Anche a Cittiglio “dolcetto o scherzetto?”

Volete passare una serata mostruosamente divertente con specialità disgustose e storie da brivido? Il Comitato Genitori aspetta grandi e piccoli a Cittiglio il 31 ottobre, dalle 18.00 in avanti per la festa più macabra dell’anno.

In programma c’è la sfilata delle mascherine alla presenza di una giuria funebre e con la premiazione finale del travestimento più originale. Dal pentolone usciranno racconti spaventosi e agghiaccianti per i vostri bambini! Alle ore 19.00, sarà attivo lo stand gastronomico, con prelibatezze degne di orchi, fantasmi e vampiri.

“L’obiettivo della serata è benefico”. A spiegarci i dettagli della proposta è il Presidente del Comitato Genitori, Roberta Andrello. “Da anni, organizziamo manifestazioni, anche in collaborazione con altre associazioni, con l’intento di raccogliere fondi per contribuire al miglioramento dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo. Abbiamo ottenuto tanti risultati e intendiamo proseguire. Non mancate!”

L’appuntamento è presso il Fe.Sti.amo Park di via Marconi (ex area feste della stazione) che è pronto ad accogliere anche questa macabra festa dopo i lavori che hanno portato alla chiusura delle pareti laterali così da rendere utilizzabile il salone anche nella stagione autunnale ed invernale.