“Dopo anni di continui ribassi il mercato immobiliare torna a crescere”

Sergio Salerno è un agente immobiliare che lavora per il gruppo Tecnocasa nello Studio Matteotti di viale Cadorna a Busto Arsizio. Sarà uno dei pochi esponenti del sud della provincia alla nuova edizione de La Casa in Piazza e proprio per questo il suo punto di vista sul mercato immobiliare è particolarmente interessante. Gli abbiamo posto qualche domanda

Qual è lo stato del mercato immobiliare nella zona in cui operate?

Dopo anni di continui ribassi, sia per quanto riguarda i valori del compravenduto sia per i numeri delle compravendita, si inizia a rilevare un’inversione di tendenza nel numero delle compravendite, per quanto riguarda i valori immobiliari, non si rileva più la “caduta libera dei prezzi” anche se questi ultimi sono ancora in lieve ribasso, per gli immobili da ristrutturare i ribassi sono più consistenti.

Vista la vostra passata presenza, come vedete la manifestazione La casa in piazza?

Un approccio diverso con la clientela e per la clientela, ormai maggiormente abituata al primo contatto attraverso il web o al telefono, è inoltre un momento di confronto e conoscenza anche coi colleghi espositori, con alcuni dei quali si è instaurato un buon rapporto di collaborazione

Cosa vi aspettate da questa edizione?

Avendo partecipato a tutte le passate edizioni, non ho particolari aspettative, sicuramente l’auspicio è che si presentino visitatori “qualificati” , senza disdegnare sulla quantità

Una curiosità?

Approfitto della parola “curiosità” cercando di rimanere in tema: mi rivolgo ai passanti di Piazza Monte Grappa e a coloro i quali hanno visto i manifesti pubblicitari dell’evento: il tema casa è per tutti fondamentale, entrando in questa bellissima sala che ci ospita all’interno della Camera di Commercio, stuzzicati anche dalla curiosità, vivrete un’atmosfera unica, sarete accolti da Agenti Immobiliari e costruttori, potrete chiedere consulenza agli Istituti di Credito, ai Commercialisti ed ai Notai presenti, una tale opportunità la trovate solo a “La Casa In Piazza”