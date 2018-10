“Artisti si diventa”, con gli acquerelli del Fai

“Artisti si diventa” a Villa Panza con il nuovo laboratorio di Bim Bum Bart promosso dal Fai per avvicinare i bambini al mondo dell’arte, dando spazio, strumenti e ispirazione alla loro creatività. Quello del pomeriggio di domenica 14 ottobre dalle ore 15 sarà un laboratorio speciale, interamente dedicato agli acquerelli da conoscere e sperimentare, immersi nell’arte della Villa di piazza Litta.

“Trasparenze e velature” saranno le parole chiave per guidare i bambini a cimentarsi con questa tecnica “dalla freschezza e immediatezza espressiva affascinanti”.

Il laboratorio permetterà ai bambini di misurarsi con le insidie dell’acquerello, che necessita di rapidità e decisione, ma regalerà ai piccoli partecipanti la soddisfazione di poter creare opere luminose e brillanti.

L’attività è adatta solo a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, e durerà circa 2 ore per un minimo di 15 partecipanti.

Il costo è di 15 eruo a bimbo (10 euro per i soci Fai).

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a faibiumo@fondoambiente.it oppure 0332 283960.