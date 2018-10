Asfaltatura in viale Toselli, disagi in vista da lunedì

Da lunedì 8 ottobre la riqualificazione di viale Toselli rende necessaria, fra le 9 e le 17, l’istituzione del divieto di sosta nel tratto compreso tra corso Sempione e via Bissolati.

Sarà anche necessario restringere la carreggiata. Al fine di contenere, per quanto possibile, i disagi alla circolazione, i lavori interesseranno una corsia alla volta. Divieto di sosta e restringimento della carreggiata, sempre per riqualificazione stradale, anche in via Micca, tra via Dandolo e via Montebello.