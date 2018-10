“Caccia al dolcetto”, un Halloween dolcissimo con tante sorprese

Mercoledì 31 ottobre, come avviene già da tre anni, i centri storici di Tradate ed Abbiate saranno teatro di un’appassionante e golosissima “Caccia al Dolcetto” grazie all’intraprendenza ed alla collaborazione tra i commercianti della città, l’Amministrazione comunale e l’Associazione del Distretto del Commercio di Tradate.

Siete pronti alla caccia più mostruosamente dolce dell’anno? Dalle 15 alle 19 grandi e piccini, nei loro spaventosissimi travestimenti potranno recarsi presso i diversi punti vendita aderenti all’iniziativa e, alla formula magica tradizionale “Dolcetto o Scherzetto?” riceveranno in regalo tante deliziose sorprese!

Per i commercianti l’evento rappresenta un modo per far divertire i più piccoli restituendo vitalità alla città e regalando una festa coinvolgente ed inconsueta ma anche per i grandi sarà una sfida, un gioco divertente per le vie della città, un modo per incontrarsi e passare un pomeriggio “terrificante”! Chi sarà così tenace da visitare tutti i negozi coinvolti si porterà a casa un ricchissimo e dolcissimo “bottino”!

I negozi aderenti sono:

Apex – Corso Bernacchi 70, Tradate

Candyland – Corso Matteotti 45, Tradate

Cialda e Bevi – Corso Bernacchi 24, Tradate

Deliss – Corso Bernacchi 72, Tradate

Emporio Tessile – Corso Bernacchi 158, Tradate

Firebird – Via Cavour 14, Tradate

FolkPub – Corso Bernacchi 130, Tradate

Giamberini Calzature – Via S. Stefano 20, Tradate

Il ragazzo di Campagna – corso Matteotti 8, Tradate

L’isola che non c’è – Corso Bernacchi, Tradate

In Gamba – via Cavour, piazzetta rosa, Tradate

La Bottega del Pulito – piazza Braschi 3, Tradate

La Volpe Innamorata – Via Crocifisso 8, Tradate

Yogorino – Corso Bernacchi 61, Tradate

Ottica Bazzocchi – Corso Bernacchi 51, Tradate

Ottica Blueyes – Via Mameli 14, Tradate

Panificio Bonadio – Via Santo Stefano 16, Tradate

Pasticceria Sem&Fem – Corso Bernacchi 35, Tradate

Lorenzo Pessina Gelateria – Via S. Stefano 4, Tradate

People – Corso Bernacchi 79, Tradate

Privatassistenza – via Mameli 6, Tradate

Real Body – Corso Matteotti 39, Tradate

Tempi Moderni – Corso Bernacchi 38, Tradate

Trattoria Nonna Adelma – Via A. Manzoni 32, Tradate

Vivere giocando – Via XXV Aprile 7, Tradate

Ceramiche e Co – Via Vittorio Veneto 7, Abbiate

Simpathy Merceria – Portici di via Vittorio Veneto, Abbiate

Gioia Bar Pasticceria – Piazza Unità d’Italia, Abbiate

Gioielleria Trotti – Via Vittorio Veneto 16, Abbiate

La Rondine Cartoleria – via Vittorio Veneto 22, Abbiate

Trattoria Peroni – Viale Dante, Abbiate.