Cambiano i nomi dei carburanti con etichette e sigle “green”

Da oggi al distributore cambiano i nomi dei carburanti. Super, diesel o gpl saranno infatti accompagnati da nuove sigle che puntano ad uniformare in tutta Europa la diffusione di carburanti alternativi.

Così da oggi sulle pompe dei distributori ci saranno nuove indicazioni: La benzina avrà un’etichetta rotonda con in mezzo una E, il diesel una quadrata con una B e per i combustibili gassosi sarà indicato LPG in un rombo. Ogni lettera sarà poi seguita da un numero che indica la percentuale di carburante green presente nella miscela. Un numero che chi ha un’auto a benzina non vedrà perchè in Italia non viene distribuita benzina addizionata con etanolo ma che vedranno gli automobilisti che guidano mezzi a gasolio.

In questo caso quindi sulla pompa gialla ci sarà scritto B7 o B10 sulla base di contenuti di biodiesel rispettivi del 7 e del 10%. Se sulla pompa ci fosse scritto XTL si scoprirà così che si sta facendo il pieno con gasolio sintetico, non derivante dalla raffinazione del petrolio. In ogni caso sarà molto difficile confondersi perché la nuova etichettatura affiancherà i nomi storici e “vuole essere semplicemente uno strumento visivo che aiuti i consumatori nella scelta del carburante appropriato per il proprio veicolo”, si legge in un documento di Anfia, Up, Confindustria Ancma e Assopetroli.