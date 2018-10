Censimento al via, apre uno sportello per aiutare i bustocchi

Il 1 ottobre è partito il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che fornirà informazioni utili per leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro. Il nuovo censimento produrrà annualmente i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio.

Il censimento annuale non utilizzerà più questionari cartacei: la rilevazione si svolgerà in parte direttamente sul web e in parte e sarà affidata ad un rilevatore con tablet fornito da Istat.

A Busto Arsizio sono coinvolte quasi 2.000 famiglie e quindi l’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare le operazioni di rilevazione e per aiutare gli utenti che sono stati chiamati a rispondere al questionario, ma che si trovano in difficoltà nella compilazione, ha attivato uno sportello apposito, denominato Centro Comunale di Rilevazione che si trova presso i Molini Marzoli (Via Alberto da Giussano 12 – Palazzina B – primo piano).

Chiunque abbia la necessità può recarsi ai Molini Marzoli nei seguenti orari di apertura:

LUNEDI’ ORE 9.00 – 12.30

MERCOLEDI’ ORE 14.30 – 17.30

VENERDI’ ORE 9.00 – 12.30

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Statistica al numero 0331/390320 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, giovedì chiuso.