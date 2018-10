Domenica la giornata delle fattorie didattiche

Torna domenica 14 ottobre la Giornata delle Fattorie Didattiche: 49 aziende agricole di

tutte le province della Lombardia apriranno le proprie porte ad adulti e bambini proponendo laboratori, visite guidate, degustazioni, percorsi sensoriali, giochi e altro ancora. ecco le aziende delle province di Varese e Como che aderiscono all’iniziativa:

VARESE

AGRITURISMO TSCHANG WILMA di Tschang Wilma

localita’ Pira Pianeggi 9 – 21010 Castelveccana (VA)

FATTORIA PASQUE’ SOCIETA’ AGRICOLA S.S. di Rainero Francesco

Via Primo Maggio, 11 – 21020 Casale Litta (VA)

AGRITURISMO CANALE ALFONSO S.S. A DI LILIANA CANALE di

Canale Liliana

Via XXV Aprile, 11 – 21022 Azzate (VA)

COMO

AZIENDA AGRICOLA CASCINA DEL SOLE di Abramo Villa

Alpe di Torno, localita’ Pian del Tivano – 22030 Sormano (CO)

AZIENDA AGRICOLA MILLEFIORI S.N.C. di Fusi Francesco,

Galimberti Vilma

Localita’ Scesa 7 – 22066 Mariano Comense (CO)

«La giornata delle fattorie didattiche a porte aperte – spiega l’assessore regionale Rolfi – è ormai una tradizione per la nostra regione. Un appuntamento che consente alle famiglie lombarde di passare del tempo insieme, a contatto con le realtà rurali che caratterizzano il nostro territorio. Queste ‘fattorie’ sono l’esempio piu’ evidente della capacita’ di entrare in contatto col cittadino e la famiglia e della multifunzionalita’ che hanno raggiunto le aziende agricole. Oggi non si limitano a produrre cibo ma promuovono una vera cultura agricola. Tutto cio’ ha una rilevanza ancora maggiore quando sono coinvolti bambini e scuole».