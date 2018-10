Eventi in Jazz torna ad ammaliare al Condominio e al Sociale

Gallarate ospiterà venerdì 2 novembre alle ore 21.00 al Teatro Condominio Gassman (Via Teatro 5 / angolo Via Verdi 22) un altro straordinario evento con protagonisti di altissimo profilo. Verrà data l’opportunità rarissima di poter ascoltare Stefano Di Battista ospite del Trio Voltage di Bebo Ferra. Un’occasione unica da non perdere.

Gallarate con orgoglio propone un progetto molto accattivante, melodico ed allo stesso tempo d’attacco grazie a Bebo Ferra ed al suo Trio Voltage, affiancato dal gigante internazionale del sassofono, Stefano Di Battista, certamente tra i maestri d’ancia italiani più conosciuti al mondo.

Un profilo sonoro speciale e unico dettato dal suono coinvolgente dell’organo hammond, al quale sono assegnati anche i compiti della regione timbrica bassa. Ingresso libero.

Eventi in Jazz ritorna poi al Teatro Sociale di Busto Arsizio sabato 3 novembre alle ore 21.00 per un concerto con tali caratteristiche di eccezionalità che rimarrà scolpito nella memoria degli ascoltatori nel tempo, con il tributo a Renato Sellani. Un evento certamente senza precedenti in Italia. Una rappresentazione caleidoscopica con alcuni dei più grandi pianisti italiani riuniti per rendere omaggio alla figura del Maestro Renato Sellani.

È stato persino commovente per la direzione artistica constatare che il meglio del pianismo italiano ha accolto con entusiasmo l’invito condividendo il palco con colleghi senza nessuna remora, differendo, in qualche caso, impegni assunti in precedenza.

Renato Sellani è stato un punto di riferimento per tutto il movimento pianistico italiano sin dalle sue esibizioni alla Bussola di Viareggio, dove venne soprannominato il pianista delle cantanti, in quanto gli si riconosceva una non comune capacità di assecondare e guidare le vocalists che si alternavano sul palco: stiamo parlando di artisti del calibro di Sarah Vaughan, Jula de Palma, Shirley Bunnie Foy e finanche della grande Mina.

Sarà presente la sua storica ritmica: i giants nazionali Massimo Moriconi e Massimo Manzi oltre ad altri illustri ospiti come Stefano Bagnoli e la cantante Simona Severini.

Ingresso libero.