Guasto agli impianti ferroviari: ritardi sui collegamenti per Malpensa

Guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni, ritardi sui convogli diretti o che transitano da Malpensa.

Venti minuti di ritardo annunciava Trenord per il treno partito da Gallarate alle 6.08 e diretto a Luino. Problemi anche a Stabio dove si è fermato il convoglio partito da Mendrisio alle 7.03 sempre per un guasto agli impianti. Il corrispondente treno delle 7.36 in partenza da Varese con destinazione Mendrisio, parte invece da Stabio alle 7.53.

Problemi anche sulla tratta Como Malpensa