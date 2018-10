In Italia “in vacanza” pizzicato a svaligiare una villa

Era in Italia per le “vacanze” e viene pizzicato a svaligiare un appartamento a Legnano insieme ad altri due complici, uno dei quali è riuscito a fuggire.

Il macedone di 43 anni è stato colto sul fatto mentre tentava di dileguarsi dopo essere stato intercettato da una pattuglia della Polizia proprio all’uscita della villetta con addosso la refurtiva, qualche gioiello e banconote. Con lui un 40enne croato nato in Italia e residente ad Uboldo, di professione badante con tanto di contratto ma solo la quarta elementare.

Entrambi hanno ammesso le loro responsabilità per il furto in villa in via Flora, ma hanno respinto l’ipotesi di un tentato furto in appartamento nel comdominio adiacente.

Il macedone ha dichiarato di non sapere perchè si è fatto convincere a partecipare al colpo e ha raccontato di essere in possesso di visto turistico e di essere ospite dalla sorella a Rho. Prima di arrivare in Italia sarebbe anche passato dalla Svizzera per andare a prendere una delle sue figlie: «Al confine mi hanno sequestrato l’auto perchè ero senza patente – ha detto – me l’ero dimenticata».

I due sono comparsi questa mattina per il rito direttissimo davanti al giudice Daniela Frattini che ha convalidato l’arresto del Commissariato di Legnano e ha disposto i domiciliari per entrambi: «I nostri clienti sono dispiaciuti e vogliono accordarsi per rifondere i danni alle vittime» – ha dichiarato il legale nel chiedere il termine a difesa.