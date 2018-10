La creatività sposa la solidarietà: una serata con gli Alpini e la Proloco

Una serata per dare sfogo alla propria creatività e per sostenere con un piccolo dono realizzato con le proprie mani le donne malate al seno in cura all’Ospedale di Varese.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco e dagli Alpini di Arcisate, chiama a raccolta creative e creativi di tutta la Valceresio per realizzare oggetti da regalare a donne impegnate nella lotta per guarire dalla malattia.

La serata si svolgerà martedì 13 novembre, alle 20.45 alla sede degli Alpini al Parco Lagozza di Arcisate. Tutti i materiali saranno messi a disposizione dei partecipanti dalla Proloco, ai quali viene chiesto solo di donare un po’ del proprio tempo trascorrendo una serata in compagnia.

Per motivi organizzativi chi è interessato è pregato di confermare la propria presenza inviando una mail a proloco@arcisatecultura.it oppure direttamente alla sede della Pro Loco ogni martedì dalle 18 alle 19 o il sabato dalle 10.30 alle 12, o anche telefonicamente chiamando il numero 339 2440582 dopo le 14.