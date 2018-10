L’artista portoghese Amaral espone a San Giulio

Sarà inaugurata sabato 13 ottobre, alle 18.00, presso la ex Chiesa di San Giulio a Cassano Magnago, la mostra personale di Ivone Manuela Barradas Amaral, intitolata “A mano libera, disegno grafico”.

L’esposizione consentirà al pubblico di scoprire e ripercorrere i momenti salienti degli ultimi della produzione dell’artista, rivelando una ricerca che prendendo spunto dalla raffigurazione del Mandala è diventata via via sempre più libera e spontanea, arricchendosi di dettagli personali estranei alla tradizione.

Colpiscono, in questa serie di lavori su carta di piccole e grandi dimensioni, la raffinatezza tecnica del disegno, la pulizia formale e l’armonioso bilanciamento dei toni ottenuto dall’accostamento di campiture piene e vuote, alternate con grazia e maestria creando un ritmo visivo brillante e imprevedibile. Persino nei Mandala a pianta centrale, apparentemente statici, l’occhio dell’osservatore può provare piacere nel percorrere direzioni diverse, seguendo ora un movimento radiale ora un movimento lineare, creando in questo modo una propria visione interiore e seguendo il libero corso dei propri pensieri.

In altre opere, sempre di stampo geometrico ma non necessariamente circolari, Ivone Amaral si concentra sulla sperimentazione intorno ai volumi, alle forme e ai colori. Ombreggiature ardite conferiscono profondità a fantasiosi inserti colorati, incastonati come gemme preziose su una trama regolare e ordinata; impossibile non leggervi un riferimento alla nostra esistenza, eternamente sospesa tra la prevedibilità del quotidiano e quegli attimi di felicità -quei cammei- che la rendono unica. In questi lavori estremamente personali compaiono anche interessanti forme fitomorfe, per lo più somiglianti a fiori e foglie, originate dalla fantasia e disposte secondo un gusto che è ormai maturo e consapevole, per quanto istintivo.

Tanto i Mandala quanto i soggetti liberi dichiarano una spiccata attenzione dell’artista per l’aspetto vitale, esistenziale, dell’arte. L’Arte intesa come veicolo di conoscenza per accedere ad una dimensione superiore, di natura spirituale, ma anche come pratica di introspezione psicologica per indagare dentro di sé e portare alla luce le ombre che imbrigliano l’energia creativa.

“Quando disegno e fotografo mi calo nel mio mondo” confida Ivone. “Vorrei quindi comunicare il mio ideale di bellezza anche in chi osserva i miei lavori”.

L’affascinante atmosfera della bella chiesa sconsacrata dedicata a San Giulio, con le sue arcate ariose, i cicli pittorici di ottima fattura e l’elegante pavimento in vetro posto a protezione dei reperti archeologici dell’XI secolo, saprà sicuramente valorizzare la sua poetica di impronta così delicatamente, ma intensamente, spirituale.

L’artista è nata in Angola, in una famiglia di coloni portoghesi. Ancora bambina, torna in Portogallo e rivela subito spiccate attitudini artistiche. A Lisbona frequenta la “Escola de Artes decorativas Antonio Arroio”, dopodiché si dedica alla fotografia. Dal 2004 vive in Italia.

Le tante esperienze di vita sono confluite in uno stile artistico che ha saputo rielaborare, in maniera autonoma e personale, le suggestioni delle culture con cui è entrata in contatto: quella occidentale, quella africana e tutto ciò che riguarda l’etnico, dalla simbologia alla bellezza, per lei fonte continua di ispirazione.

“A mano libera, disegno grafico” – Mostra personale di Ivone Amaral

A cura di Emanuela Rindi

Con il Patrocinio del Comune di Cassano Magnago

Dal 13 al 14 ottobre 2018

Inaugurazione sabato 13 ottobre ore 18.00

Ex Chiesa di San Giulio – Via San Giulio 198, Cassano Magnago (VA)

Orari di apertura: Sabato dalle 18.00 alle 22.00| Domenica dalle 14.00 alle 20.00