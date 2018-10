Lucine di Natale, confermata una nuova edizione

La notizia è ufficiale, le ormai famose Lucine di Natale torneranno a illuminare Leggiuno anche quest’anno. Nel comunicato inviato da parte degli organizzatori si legge: “In questi mesi gli organizzatori e l’amministrazione comunale si sono confrontati per trovare le migliori soluzioni in termini di sicurezza e viabilità per far sì che questo piccolo comune non perdesse l’opportunità di essere anche quest’anno il punto di ritrovo per moltissime famiglie”.

Per questa edizione annunciano il superamento delle 500.000 lucine installate, nuove installazioni fiabesche oltre all’intrattenimento in diverse serate. Inoltre, spiegano: “Novità importante di quest’anno saranno i percorsi con pedane più ampie per evitare la creazione di code e ottimizzazioni sopratutto per i portatori di handicap”.

Le lucine si accenderanno tutti i giorni dal 8/12 al 6/01 compresi dalle 17.00 alle 23.00. Nei prossimi giorni verranno pubblicati tutti i dettagli sul sito e sul loro profilo Facebook.