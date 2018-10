Maltempo: «Grazie a Protezione civile, sindaci e vigili del fuoco»

«Sono stati giorni non facili a causa della pioggia, del vento e dei temporali che si

sono abbattuti sulla nostra provincia. Per diverse ore il codice di allerta è stato quello rosso, il più grave. Lunedì sono state circa 10.000 le richieste di intervento arrivate al 112 e mentre vi scrivo ci sono paesi e frazioni che vivono ancora forti disagi, in alcuni Comuni le scuole rimarranno chiuse o manca ancora la corrente elettrica. Per questo motivo un enorme ringraziamento, non banale e non retorico, va rivolto ai volontari dei Gruppi di Protezione civile, ai vigili del fuoco e ai tanti Sindaci e amministratori comunali sono intervenuti tempestivamente e in prima persona per non lasciare nessuno da solo durante questi eventi. Un grazie alla centrale operativa della Provincia che ha costantemente monitorato e coordinato gli interventi. E’ questa l’Italia migliore, che ancora esiste e resiste».

Questa la dichiarazione del consigliere provinciale Paolo Bertocchi sull’emergenza meteo affrontata negli scorsi giorni