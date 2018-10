Il Ministro Bussetti delega i temi della scuola al sottosegretario

Trenta deleghe al sottosegretario. Lo scorso 17 ottobre, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha attribuito a Salvatore Giuliano la gran parte dei suoi compiuti istituzionali.

La notizia non è passata inosservata al mondo della scuola che ha ripreso il decreto uscito sulla Gazzetta Ufficiale.

Nelle deleghe c’è davvero di tutto, dal supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome fino alla organizzazione generale dell’istruzione scolastica e agli ordinamenti relativi al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, compresa la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e del secondo ciclo di istruzione e formazione; senza dimenticare curriculi, valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze. Giuliano si dovrà occupare anche di classi di concorso e abilitazione all’insegnamento oltre che di reclutamento e formazione iniziale del personale scolastico; e dovrà curare anche tutte le questioni relative alle modalità di inclusione scolastica e dei servizi per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, con DSA, in situazione disabilità, di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, nonché degli studenti stranieri. Anche lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola, la formazione dei dirigenti scolastici e il piano nazionale di formazione per il personale docente saranno affidati al sottosegretario Giuliano.

Così come toccheranno a lui tutte le materie legate allo studente.

Di particolare delicatezza, soprattutto in questa fase, sono alcune competenze che prevedono la necessità di curare i rapporti con le regioni (per esempio l’istruzione tecnica e professionale anche in relazione con i sistemi formativi delle Regioni, il diritto allo studio, la formazione degli adulti, l’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro). Ovviamente al sottosegretario è anche attribuita la delega di intervenire in nome e per conto del Ministro Bussetti in occasione di interrogazioni parlamentari presentate in aula o in Commissione, come peraltro è già avvenuto nelle settimane precedenti.