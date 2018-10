Nando Pagnoncelli ospite di Polis, per capire dove va il Paese

“Dove va il Paese? Il clima sociale e politico in Italia dopo le elezioni del 4 marzo”: è il tema dell’incontro-dibattito promosso dall’Associazione culturale e politica Polis che avrà come relatore Nando Pagnoncelli, sondaggista e politologo, presidente dell’istituto Ipsos.

L’appuntamento è per lunedì 15 ottobre (ore 21) presso l’Oratorio di Santa Teresa (Frati), in via Canova 40 a Legnano.

Nando Pagnoncelli è personaggio noto in Italia, sondaggista di fama internazionale, spesso presente sui canali televisivi, esperto di analisi sociale e dinamiche politico-elettorali.

Con oltre 35 anni di esperienza nel settore delle ricerche di mercato, Pagnoncelli è responsabile della divisione Ipsos che si occupa delle ricerche sulla pubblica opinione. È membro del Comitato esecutivo della divisione Worldwide Ipsos Public Affairs, con delega sulle ricerche politico-elettorali. Insegna Analisi della pubblica opinione presso l’Università Cattolica di Milano; è Direttore scientifico del corso di Comunicazione politica Opera (Opinione pubblica e rappresentanza) presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.