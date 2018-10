Openjobmetis-Trento, mezzogiorno di fuoco

Il campionato di basket di Serie A che scatta tra sabato 6 e domenica 7 ottobre adotterà quest’anno la formula dello “spezzatino”; non più partite alla stessa ora con qualche anticipo e posticipo ma giornate spalmate lungo un arco temporale ampio.

Non il massimo per i tifosi che, di partita in partita, devono appuntarsi l’orario di inizio, variabile di domenica in domenica. Oggi – giovedì 4 ottobre – la Legabasket ha diramato il calendario per la terza e la quarta giornata del torneo.

La Openjobmetis giocherà il match valido per la terza giornata (domenica 21 ottobre) alle ore 12, a Masnago, contro la Dolomiti Energia Trento.

La settimana successiva – domenica 28 – i biancorossi giocheranno di nuovo in casa contro la neopromossa Alma Trieste, questa volta con palla a due alle 17,30.

Ricordiamo qui anche data e orario dei primi due turni per la squadra di Caja: esordio all’Enerxenia Arena contro Brescia alle 19,30 di domenica 7 ottobre, quindi trasferta sul campo di Sassari a mezzogiorno di domenica 14.