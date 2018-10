Sei ovuli di hashish in borsa, donna denunciata

Aveva nella borsa sei ovuli di hashish per un totale di 65 grammi, più qualche gramo di eroina appena acquistata nei boschi dello spaccio tra Rescaldina e Gerenzano.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, nella tarda serata di ieri, venerdì 19 ottobre, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio una donna 43enne di Nerviano.

È stata fermata e controllata da una pattuglia dell’Arma mentre, a bordo di un’autovettura condotta da un suo amico, usciva da una strada che conduce verso i boschi tra Rescaldina e Gerenzano. Viste le circostanze ambigue, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione veicolare e personale nei confronti dei due, rinvenendo nella borsa della donna sei ovuli del peso di dieci grammi ciascuno di hashish, alcuni grammi sparsi di stecchette della medesima sostanza e una dose di eroina racchiusa in un cellophane.

La donna pertanto è stata denunciata per il possesso dei 65 grammi di hashish e dell’eroina, mentre sull’uomo saranno svolti ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità in concorso nel reato. Continua in maniera costante il monitoraggio della zona boschiva denominata Rugareto da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno.